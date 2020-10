Brasil atinge os 146,7 mil mortos por Covid-19; próximo dos cinco milhões de casos

Um novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa divulgou que o Brasil chegou aos 146,7 mil casos do novo coronavírus, conforme dados das secretarias estaduais de Saúde, atualizados até as 20h desta segunda-feira (5).

Foram 398 mortes pela doença somente nas últimas 24 horas, o que contabilizou o número total de 146.776 mortes por Covid-19. Com esses dados, o País registrou uma média móvel de 659 óbitos nos últimos sete dias. Esse números representam queda pelo 13° dia seguido na quantidade de vítimas fatais.

Quando a análise é na alta do número de mortes, quatro apresentaram crescimento: Amazonas, Roraima, Ceará e Sergipe.

O caso do aumento no Amazonas também está atrelado ao número de revisões de causas de mortes, as quais foram alteradas para Covid-19 pela Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. Foram 114 mortes pelo novo coronavírus somadas na última quinta-feira (1°). Com isso, a média de óbitos no estado deve sofrer alteração nesta semana.

Veja também