Brasil assume custódia da embaixada argentina na Venezuela e hasteia bandeira

O presidente argentino, Javier Milei, agradeceu nesta quinta-feira (1) a decisão do Brasil de assumir a custódia da embaixada da Argentina na Venezuela, onde seis cidadãos venezuelanos permanecem sob proteção, anunciou o chefe de Estado na rede social X.

“Agradeço enormemente a disposição do Brasil de assumir a custódia da Embaixada argentina na Venezuela. Também agradecemos a representação momentânea dos interesses da República Argentina e seus cidadãos”, escreveu Milei.

Agradezco enormemente la disposición de Brasil a hacerse cargo de la custodia de la Embajada argentina en Venezuela. También agradecemos la representación momentánea de los intereses de la República Argentina y sus ciudadanos allí. Hoy el personal… — Javier Milei (@JMilei) August 1, 2024

A bandeira do Brasil foi içada nesta quinta-feira na residência do embaixador da Argentina na Venezuela, após a expulsão dos diplomatas argentinos do país, segundo testemunhas da Reuters.

O Ministério das Relações Exteriores brasileiro anunciou que o governo do Brasil assumiria a representação dos interesses dos cidadãos argentinos e peruanos na Venezuela, a pedido desses países, depois da expulsão dos diplomatas dessas duas nações de Caracas pelo governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

* Com informações da Reuters e AFP