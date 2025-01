Brasil assume Brics com foco na cooperação entre Sul Global

(ANSA) – BRASILIA, 02 GEN – O Brasil assumiu nesta quarta-feira (1º) a presidência rotativa do grupo Brics, cuja cúpula está programada para julho no Rio de Janeiro.

Entre os objetivos do mandato brasileiro estão o fortalecimento do protagonismo dos países do Sul Global e a discussão sobre o desenvolvimento de meios de pagamento no comércio entre os membros do bloco.

“A presidência brasileira vai atuar em dois eixos principais: cooperação no Sul Global e a reforma da Governança Global”, informou o Palácio do Planalto em nota oficial.

Uma das “prioridades” do mandato brasileiro é a “facilitação do comércio e investimentos entre os países do agrupamento por meio do desenvolvimento de meios de pagamento”, acrescenta o comunicado. Essa proposta pode derivar na substituição parcial do dólar no comércio intra-BRICS.

O grupo é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além de novos integrantes admitidos recentemente: Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumirá o comando rotativo do grupo e será o anfitrião da cúpula no Brasil.

O petista não participou da cúpula realizada na Rússia em outubro passado devido a um acidente doméstico. No entanto, ainda não está confirmada a presença do presidente russo, Vladimir Putin, no evento do Rio de Janeiro.

Putin é alvo de um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por violações de direitos humanos durante a guerra na Ucrânia.

No contexto diplomático, Lula conversou por telefone na última segunda-feira (30) com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Xeique Mohammed Bin Zayed Al Nahyan. (ANSA).