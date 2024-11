Brasil acusa ‘ação orquestrada’ da França contra Mercosul-UE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/11/2024 - 9:01 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 21 NOV – O governo brasileiro considera que existe uma manobra de empresas francesas para obstruir a assinatura do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, após a gigante do varejo Carrefour anunciar que não venderá carne produzida nos países do bloco sul-americano.

O CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, anunciou nesta quarta-feira (20) que a empresa “assume o compromisso de não comercializar nenhuma carne proveniente do Mercosul”.

Já o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou que há uma “ação orquestrada, com o objetivo de ferir a soberania, querendo arrumar um pretexto para a França não assinar o acordo Mercosul-UE”.

As declarações foram dadas após Fávaro participar, junto a outros ministros, da recepção ao presidente da China, Xi Jinping, que assinou acordos com o Brasil que devem aumentar as exportações de produtos agrícolas para o gigante asiático.

O Ministério da Agricultura defendeu, por meio de nota, “a qualidade e o compromisso da agropecuária brasileira com a legislação e as boas práticas agrícolas, em consonância com as diretrizes internacionais”.

Paralelamente, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) classificou como “infeliz e infundada” e com “fins protecionistas” a declaração do CEO do Carrefour. (ANSA).