Brasil acolhe papa Leão XVI com ‘coração aberto’, diz CNBB

SÃO PAULO, 8 MAI (ANSA) – Após o conclave definir Robert Francis Prevost como papa Leão XIV, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) afirmou que “o Brasil acolhe sua eleição com coração aberto”.

“Com profunda alegria e gratidão a Deus, a CNBB dirige-se à vossa Santidade para expressar a nossa saudação, a nossa unidade pela sua eleição como bispo de Roma, sucessor de Pedro e pastor universal da Igreja”, afirmou o secretário-geral da CNBB, dom Ricardo Hoepers, em entrevista coletiva. O religioso brasileiro destacou que o nome de Robert Prevost foi escolhido após “dias intensos de orações em que todas as nossas comunidades se uniram para rezar pelo sufrágio da alma do papa Francisco e, depois dos novendíalis, pelo conclave, para que o Espírito Santo conduzisse o Colégio Cardinalício”.

“Inspirados pelos exemplos dos santos missionários, que aqui plantaram as sementes da fé, como são José de Anchieta, queremos caminhar em comunhão com seu ministério, com espírito sinodal e missionário, para fazer da Igreja uma Igreja cada vez mais de portas abertas”, acrescentou.

Durante o pronunciamento, Hoepers destacou a necessidade de um Igreja na qual “todos se sintam acolhidos, amados e valorizados, especialmente os pobres” e pediu que “a luz do Espírito Santo guie constantemente suas decisões, fortaleça sua missão de ser sinal de unidade, amor e esperança para todos os povos, como verdadeiro pastor segundo o coração de Cristo”.

Por fim, apelou à Virgem Maria para proteger a vida e o ministério do novo papa e pediu sua bênção para todo o povo brasileiro. “Pedimos a sua benção para todo provo brasileiro e, desde já, os bispos do Brasil se colocam a inteira disposição do seu pastoreio. Vamos nos unir e alegrar com este presente que o mundo inteiro ganhou”, concluiu Hoepers. (ANSA).