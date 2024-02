Brasil abre duelo com a Suécia na Copa Davis com vitória de Monteiro e derrota de Heide

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/02/2024 - 18:03 Para compartilhar:

O Brasil abriu sua caminhada em busca de vaga no Grupo Mundial da Copa Davis com um empate diante da Suécia pela fase qualificatória. Nesta sexta-feira, mesmo jogando fora de casa, em Helsingborg, o País viu Thiago Monteiro abrir vantagem de 1 a 0, enquanto os suecos empataram após virada no jogo contra Gustavo Heide, que fechou o dia.

Neste sábado, a equipe brasileira tentará abrir vantagem no duelo no jogo de duplas, entre Rafael Mattos e Felipe Meligeni contra Filip Bergevi e Andre Goransson. Depois de superar a forte Dinamarca também fora de casa, os brasileiros confiam em passar pelos suecos, que disputam a Davis com atletas acima do 100} lugar no ranking.

Thiago Monteiro, 119º do mundo, abriu as disputas diante de Karl Friberg, somente o 364º, e confirmou o favoritismo ao ganhar por 6/3 e 7/6 (7/5), após salvar quatro set points na segunda parcial. Foi o 11º triunfo do brasileiro em quadras duras em 22 partidas da Davis.

O tenista cearense precisou de 1h51min para passar pelo tenista local. No primeiro set, quebrou o serviço logo na segunda parcial, não permitiu reação e avanço sem problemas para fazer 6/3. O set seguinte, fez 3 a 2 aproveitando novo break point, mas logo a seguir perdeu o serviço.

O game mais longo da partida foi o 12º, em saque de Monteiro e com 6 a 5 para Friberg. O brasileiro precisou salvar quatro set points antes de levar a decisão ao tie-break. O nervosismo foi evidente no desempate, com quebras de ambos os lados. Com 6/5, o brasileiro fechou ao aproveitar seu primeiro match point, superando o serviço pela terceiro vez na parcial.

A vitória de Monteiro deixou Gustavo Heide, 241º do ranking, menos pressionado diante de Elias Ymer, o 160º. O brasileiro até iniciou bem o confronto, quebrando no nono game e fechando o primeiro set em 6/4. O rival despertou nas parciais seguintes, porém, e não deu mais chances para Heide, igualando a série com parciais de 6/1 e 6/3 após 1h49 de partida.

