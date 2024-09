Brasil abre 20 novos mercados para produtos agropecuários em 6 países

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/09/2024 - 18:42 Para compartilhar:

Brasília, 30/09 – O Brasil poderá exportar produtos agropecuários para 20 novos mercados em seis destinos, informou o ministro substituto e secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Roberto Perosa, em redes sociais. Peru, Coreia do Sul, Austrália, Reino Unido, Angola e México aceitaram novos produtos brasileiros que até então não importavam. As autorizações foram recebidas pelo governo brasileiro com o aceite dos protocolos sanitários nesta segunda-feira.

Para o Peru, o Brasil está autorizado a exportar erva-mate, farelo de mandioca, feno, flor seca de cravo da índia e fibra de coco. Coreia do Sul e Angola liberaram a entrada de farelo de mandioca, polpa cítrica desidratada e feno do Brasil, assim como Reino Unido que além dos produtos anteriores deu aval para erva-mate brasileira. México abriu seu mercado para farelo de mandioca, erva-mate e polpa cítrica desidratada brasileiros.

No ano, o País acumula 147 aberturas de mercado para produtos agropecuários.