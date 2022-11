Brasil abre 159.454 vagas formais de trabalho em outubro, bem abaixo do esperado, mostra Caged

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 29/11/2022 - 10:00 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Brasil abriu 159.454 vagas formais de trabalho em outubro, resultado bem abaixo do esperado, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

O resultado do mês passado, fruto de 1,789 milhão de admissões e 1,630 milhão de desligamentos, foi o pior desde março deste ano, quando o país abriu apenas 96.927 postos de trabalho em termos líquidos, de acordo com dados ajustados.

A leitura ainda foi a mais fraca para meses de outubro desde 2019, quando o país abriu 70.852 vagas, segundo série sem ajuste.

A expectativa em pesquisa da Reuters era de que o Brasil registraria saldo positivo de 238 mil empregos em outubro.

No acumulado dos dez primeiros meses do ano, o saldo de empregos formais no Brasil está positivo em 2,320 milhões de vagas. No mesmo período de 2021, o superávit era de 2,756 milhões de postos de trabalho, segundo a série com ajustes.

(Por Luana Maria Benedito)

