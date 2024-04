Brasif anuncia entrada no segmento de máquinas agrícolas com aquisição da Maxum

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/04/2024 - 13:13 Para compartilhar:

A Brasif Máquinas acaba de anunciar sua entrada no segmento de máquinas agrícolas, com a aquisição da Maxum Máquinas e Equipamentos, que detém cinco concessionárias na Bahia e no Piauí. Conforme nota da Brasif, a conclusão da operação, cujo valor não foi revelado, depende agora da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Com o negócio, a Brasif projeta aumentar em 40% sua receita bruta.

Tanto a Brasif quanto a Maxum atuam como distribuidoras de marcas pertencentes à CNH Industrial.

Desta forma, a marca Case IH passará a ser distribuída pela Brasif Máquinas.

A Brasif informou ainda que está no mercado há 58 anos, distribuindo máquinas e equipamentos das marcas Case Construction, Hyster-Yale e FPT Industrial.

A empresa tem operações em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Distrito Federal e Paraná. Com a aquisição, avança para os Estados do Nordeste.