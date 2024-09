Branco Mello prepara volta aos palcos com os Titãs após retirar tumor

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/09/2024 - 17:54 Para compartilhar:

Branco Mello, 62 anos, prepara sua volta aos palcos após ser submetido a uma cirurgia para retirada de tumor. Baixista e vocalista do Titãs, ele foi diagnosticado com um nódulo nas amígdalas em fase inicial e realizou o procedimento médico no final de julho.

A novidade foi revelada pela esposa do músico, a atriz Angela Figueiredo, através das redes sociais. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma foto do casal e agradeceu as mensagens positivas durante o processo de recuperação pós cirurgia.

“Amigos, passando para agradecer novamente todas as vibrações positivas e avisar que entre momentos difíceis e alegrias chegamos aqui firmes e fortes. O Branco volta pros Titãs no show do dia 28 no Espaço Unimed, aqui em São Paulo. Eu sigo ao seu lado sempre olhando, cuidando e feliz por termos conseguido juntos vencer mais uma vez”, comunicou ela.

A publicação recebeu comentários de fãs, que comemoraram o retorno do baixista às apresentações.

“Aí sim. Vai ser especial demais esse show com a volta do Branco!!”, comemorou um seguidor. “Esse Branco é um super herói! E você também, uma fortaleza! Muito amor por vocês”, celebrou outra seguidora. “Que bom! Saúde e boas vibes para o casal!”, desejou um terceiro internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angela Figueiredo (@angelafigueiredo)