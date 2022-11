Brambles aceita combinar negócios da Chep China com Loscam Greater

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/11/2022 - 20:37 Compartilhe

A Brambles, empresa australiana especializada no agrupamento de equipamentos de carga, disse nesta segunda-feira, 28, pelo horário local (noite do domingo, 27, pelo horário de Brasília) que concordou em combinar sua divisão de negócios Chep China com um braço do Loscam Group por US$ 132,2 milhões. A união cria o maior pool de paletes e contêineres automotivos da China. A Loscam emitirá ações para a Brambles, que terá uma participação de 20% no negócio. Espera-se que o acordo seja concluído até o final do primeiro trimestre de 2023, disse a Brambles. O Loscam Group pertence à Sinotrans e a duas empresas de private equity: Trustar Capital (antiga Citic Capital Partners) e FountainVest Partners. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias