Brainard: Fed está no caminho para entregar novo sistema de pagamento instantâneo

Vice-presidente do Federal Reserve (Fed), Lael Brainard disse que o banco central norte-americano está no caminho para entregar o novo sistema de pagamento instantâneo, o Fed Now Service, entre maio e julho de 2023. A afirmação foi feita em discurso pré-gravado para o FedNow Early Adopter Workshop, nesta segunda-feira, 29.

A banqueira notou a importância do sistema de pagamentos para a infraestrutura dos Estados Unidos. “Temos trabalhado duro para entregar no prazo, mas, em última análise, o número de empresas e famílias americanas que podem acessar pagamentos instantâneos dependerá de provedores de serviços financeiros fazerem os investimentos necessários para atualizar nossa infraestrutura”, disse.