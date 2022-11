Brainard diz que em breve será apropriado Fed desacelerar ritmo de altas de juros

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/11/2022 - 14:42 Compartilhe

(Reuters) – Em breve será apropriado que o Federal Reserve reduza o ritmo de seus aumentos da taxa de juros, disse a vice-chair do Fed, Lael Brainard, nesta segunda-feira.

“Acho que provavelmente será apropriado passar em breve para um ritmo mais lento de aumentos, mas acho que o que é realmente importante enfatizar é que temos trabalho adicional a fazer”, disse Brainard em entrevista à Bloomberg em Washington.

O Fed elevou sua taxa básica de juros no início deste mês para uma faixa de 3,75% a 4%, com o quarto aumento consecutivo de 75 pontos-base, conforme busca reduzir a inflação que está em mais de três vezes a meta de 2% do banco central norte-americano.

O chair do Fed, Jerome Powell, sinalizou que o próximo movimento do banco central pode ser menor para dar tempo de avaliar como as rápidas elevações de juros até agora neste ano estão afetando a economia.

Mas ele também sinalizou que a taxa básica pode atingir um pico no próximo ano a um nível superior à previsão atual de 4,6% que a maioria das autoridades esperava em setembro.

Brainard ecoou essa visão.

“Faz sentido mudar para um ritmo mais deliberado e mais dependente de dados conforme continuamos a garantir que haja contenção que reduzirá a inflação ao longo do tempo”, disse ela.

(Reportagem de Howard Schneider e Lindsay Dunsmuir)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias