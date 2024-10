Braide é reeleito no primeiro turno em São Luis (MA) com 69,43% dos votos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/10/2024 - 18:29 Para compartilhar:

Eduardo Braide (PSD) foi reeleito prefeito de São Luís (MA) neste domingo, 6, com xx% dos votos válidos. O prefeito derrotou Duarte Júnior (PSB), que ficou em segundo lugar com 69,43%. Sua posse acontece em 1º de janeiro de 2025 e continuará tendo Esmênia Miranda, também do PSD, como vice.

Prefeito de São Luís, Eduardo se elegeu no primeiro turno com o apoio do MDB e do Republicanos. O nome da coligação é“A força que vem do povo”.

Mesmo se abstendo de comparecer à debates, Eduardo confirmou o favoritismo da cidade e se manteve à frente nas pesquisas de intenção de voto durante toda a corrida eleitoral.

Segundo o sistema DivulgaCand (Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais), o prefeito alegou ter mais de um milhão de reais em bens.

Eduardo Braide já foi deputado estadual e candidato a prefeito de São Luís em 2016, mas somente em 2020 conquistou a prefeitura da cidade.