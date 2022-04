Bragantino vira sobre Goiás e garante vantagem na Copa do Brasil Esmeraldino abriu o placar com Apodi, mas na segunda etapa Massa Bruta garantiu o triunfo





Nesta quarta-feira (20), o Bragantino conquistou uma vitória importante sobre o Goiás, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, atuando fora de casa. Apodi abriu o placar para os goianos, mas Ytalo e Luan Cândido garantiram a virada.

O duelo de volta acontece apenas no dia 21 de março, em Bragança Paulista. Por enquanto, as equipes se concentram no Brasileirão. O Bragantino recebe o São Paulo, no sábado (23), às 16h30 (de Brasília). Já o Esmeraldino, duela contra o Avaí, na segunda-feira (25).

BOLAS NA REDE!

Logo aos oito minutos da primeira etapa, Apodi recebeu na área, dominou e bateu no canto esquerdo, abrindo o placar para o Goiás. Depois do gol tomado, o Bragantino começou a ser dono da partida e ter as melhores oportunidades.

Aos 18′, Sorriso foi derrubado por Matheus Sales e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, Ytalo chutou no alto pela esquerda e empatou. Mesmo com o empate, os visitantes continuaram melhores e levaram perigo com chute de fora de Lucas Evangelista. Por fim, Helinho levou perigo em chute cruzado.

A VIRADA!

Na volta do intervalo, o Goiás ensaiou investidas no campo ofensivo em duas oportunidades com Pedro Raul, mas sem perigo. Aos 17′, Helinho cobrou escanteio pela direita, Luan Cândido subiu sozinho e testou para as redes, virando o placar.

Mais tarde, Léo Ortiz inverteu jogo para Tubarão que passou para Hyoran. O meia bateu para o gol, a bola bateu nas redes, mas pelo lado de fora. Logo depois, o confronto ficou morno, com as equipes tendo velocidade nas descidas, mas sem precisão no ataque.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

Goiás x Bragantino

Local: estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia

Data/horário: 20/04/2022 – 19h (de Brasília)

​Árbitro: Anderson Daronco (Fifa / RS)

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (Fifa / RS)

Assistente 2: Michael Stanislau (RS)

Cartões amarelos: Sorriso (Bragantino)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Apodi (8’/1T) (1-0), Ytalo (20’/2T) (1-1), Luan Cândido (17’/2T) (1-2)

Goiás – Técnico: Jair Ventura

Tadeu; Da Silva, Sidnei (Elvis 18’/2T) e Reynaldo; Diego, Caio Vinícius (Matheus Sales 14’/1T), Fellipe Bastos e Danilo Barcelos; Apodi (Luan 18’/2T), Pedro Raul e Dadá Belmonte (Vinicius – intervalo).



Bragantino – Técnico: Maurício Barbieri

​Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Ortiz, Natan (Renan 39’/1T) e Luan Cândido; Lucas Evangelista (Jadsom Silva – intervalo), Eric Ramires e Praxedes (Hyoran 44’/1T) ; Helinho, Ytalo e Sorriso (Bruno Tubarão 10’/2T).

