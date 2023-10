Bragantino vira no fim, derrota o Palmeiras e assume a vice-liderança do Brasileirão

PARCERIA LANCE E ISTOÉi PARCERIA LANCE E ISTOÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-e-istoe/ 01/10/2023 - 20:46 Compartilhe

O Bragantino venceu o Palmeiras por 2 a 1, de virada, neste domingo (1), em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Brasileirão. Depois de abrir o placar com Endrick, no primeiro tempo, o Verdão cedeu o empate no segundo com gol de pênalti de Eduardo Sasha. No fim do jogo, o time da casa conseguiu o tento da vitória com Eric Ramires.

Com o resultado, o Massa Bruta assume a segunda posição na tabela com 45 pontos, seis a menos do que o Botafogo. Já o Palmeiras cai para o quarto lugar com 44 pontos, sete atrás do líder.

CINCO LANCES QUE MARCARAM O DUELO

> QUE SUFOCO! O Bragantino aproveitou que o Palmeiras entrou em campo com um time cheio de jovens e partiu para cima do adversário. Além de uma boal na trave, e lances perigosos, Lomba precisou fazer uma grande defesa para manter o 0 a 0 no início do jogo.

> ENDRICK NELES! Depois de acalmar o começo de sufoco, o Palmeiras se firmou em campo e passou a jogar melhor. Foi quando Ríos roubou a bola, deu para Jhon Jhon, que achou um passe milimétrico para Endrick driblar o goleiro e abrir o placar. Foi o oitavo dele na temporada.

> PÊNALTI E EMPATE! O Bragantino voltou para o segundo tempo mais ofensivo e voltou a pressionar o “desligado” Palmeiras. Em cruzamento de Juninho Capixaba, Richard Ríos abriu demais o braço e foi marcado o pênalti. Sasha bateu e converteu para empatar.

> BAIXAS? Praticamente ao mesmo tempo, Endrick e Vanderlan pediram para sair ao sentirem problemas físicos. Antes deles foi Luis Guilherme que acusou problema na coxa. Os três viram dúvidas para enfrentar o Boca Juniors, nesta quinta-feira (5).

A VIRADA! Com mais elenco e mais força no jogo, o Bragantino não ficou satisfeito com o empata e foi buscar a virada. Depois de cruzamento de Capixaba, Evangelista cabeceou para trás e Eric Ramires completou para o gol em uma falha geral do Palmeiras.

PRIMEIRO TEMPO

A partida prometia alguma emoção quando Abel Ferreira escalou um time cheio de jovens e reservas no Palmeiras. O Bragantino aproveitou para se impor e levou perigo logo no início, mas o adversário conseguiu resistir. Até que Endrick recebeu um grande passe de Jhon Jhon, driblou Cleiton e abriu o placar. Dali para frente, usando e abusando dos contra-ataques, o Verdão chegou diversas vezes e poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem mais elástica. Enquanto isso, a equipe da casa teve dificuldades para “voltar” ao jogo.

SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, com mais time e mais elenco o Bragantino foi para cima do Palmeiras para buscar o empate. Já cansado e com problemas físicos, os visitantes cederam espaços. Richard Ríos acabou cometendo pênalti infantil colocando o braço na bola dentro da área. Sasha bateu e empatou para os donos da casa. Quando o jogo caminhava para o empate, Capixaba cruzou para Evangelista, que desviou para o segundo pau, onde estava Ramires, que virou o placar e garantir os três pontos.

O QUE VEM POR AÍ

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira (5), para enfrentar o Boca Juniors, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela partida de volta da Libertadores. Já pelo Brasileirão, o Verdão enfrenta o Santos no domingo (8), às 16h, na Arena Barueri. O Bragantino, por sua vez, vai até Curitiba para duelar com o Athletico-PR, também no domingo (8), às 18h30.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 2 x 1 PALMEIRAS

Local: Nabi Abi Chedi, em Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 1/10/2023, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Luis Cláudio Regazone (RJ)

VAR: Daiane Caroline Muniz do Santos (VAR-Fifa/SP)

Público e renda: Não disponíveis

Cartões amarelos: Cleiton, Thiago Borbas, Lucas Evangelista e Aderlan (RBB) Luan e Vanderlan (PAL)

Cartões vermelhos: –

Gols: Endrick (14’/1ºT) (0-1), Eduardo Sasha (15’/2ºT), Eric Ramires (44’/2ºT) (2-1)

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Thiago Borbas, aos 17’/2ºT), Jadsom (Eric Ramires, no intervalo) e Lucas Evangelista; Helinho (Matheus Gonçalves, aos 17’/2ºT), Vitinho e Eduardo Sasha (Gustavinho, aos 36’/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha.





PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Garcia, Luan, Naves e Vanderlan (Ian, aos 28’/2ºT); Fabinho (Flaco López, aos 28’/2ºT), Richard Ríos e Jhon Jhon; Luis Guilherme (Kevin, aos 17’/2ºT), Breno Lopes (Kauan Santos, aos 43’/2ºT) e Endrick (Jailson, aos 28’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias