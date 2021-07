Bragantino vira contra o São Paulo e reassume a ponta do Brasileirão

O São Paulo perdeu por 2 a 1 para o Bragantino no Morumbi na noite deste domingo (4), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta saiu atrás com o gol do Tricolor aos 25 minutos marcado pelo atacante Rigoni, depois de boa trama de Reinaldo, Benítez e Eder. Mas na etapa final, o Bragantino dominou o jogo e buscou a virada. O primeiro gol ocorreu aos 17 minutos com Alerrandro de cabeça após uma boa cobrança de falta do meia Claudinho. A vitória foi confirmada com um belíssimo gol do atacante Artur. Ele recebeu na entrada da área, passou pela marcação e soltou um chutaço. A bola foi na forquilha do goleiro Volpi que não pôde fazer nada.

O resultado devolveu a liderança do torneio ao time de Bragança Paulista. Agora o Massa Bruta tem 21 pontos em nove jogos, são dois a mais do que os rivais mais próximos. Já o São Paulo segue sem vencer, tem apenas cinco pontos em nove jogos e abre o Z4 na 17ª posição.

A próxima chance do São Paulo tentar reverter essa situação será na quarta-feira (7), quando vai enfrentar o Inter em Porto Alegre. O Bragantino vai buscar outra vitória dentro de casa contra o Cuiabá, no mesmo dia.

Atlético Mineiro vai ao Mato Grosso e bate o Cuiabá

O Atlético Mineiro fez 1 a 0 no Cuiabá neste domingo na Arena Pantanal, em partida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Galo saiu aos 25 minutos da etapa inicial em belo contra-ataque com participação destacada de Hulk e finalização perfeita do meia argentino Nacho Fernández.

FIM DE JOGO! O ATLÉTICO VENCE O CUIABÁ, POR 1 A 0, E VOLTA COM OS TRÊS PONTOS DA ARENA PANTANAL! ⚽️ @nachof_26 marcou para o Alvinegro.#VamoGalo #CUIxCAM ️ pic.twitter.com/7swFoXUVyi — Atlético (@Atletico) July 4, 2021

Com a segunda vitória seguida, o time do técnico Cuca ingressou no G4. O Atlético é o 4º com 16 pontos. O Cuiabá é apenas o 18º, somando quatro pontos em sete jogos.

A tabela prevê o confronto do Cuiabá com o Bragantino fora de casa, na quarta-feira (7), e o duelo do Atlético com o Flamengo, no Mineirão, no mesmo dia.

Ceará faz 2 a 0 no Juventude e cola no G6

O Ceará fez 2 a 0 no Juventude no estádio Castelão, na noite de domingo, em outra partida da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados na abertura da etapa final com o atacante Saulo Mineiro, aos dois minutos, depois de um bom passe de Lima, e pelo zagueiro Gabriel Lacerda, aos sete minutos, concluindo de cabeça o escanteio cobrado por Jorginho.

#CSCxJUV – FIM DE JOGO! Com gols de Saulo Mineiro e Gabriel Lacerda, vencemos o Juventude por 2 a 0 e subimos para a 7ª colocação do Brasileirão. Felipe Santos / Ceará SC#CampeonatodoBrasileiro pic.twitter.com/kktcYFY0sY — Ceará Sporting Club ᶜˢᶜ (@CearaSC) July 4, 2021

A vitória fez o time cearense ultrapassar o rival na tabela e assumir o 7º lugar, com 13 pontos. O Juventude está na 11ª posição, depois de ter somado 12 pontos.

51/2º | Ceará 2×0 Juventude Juventude perde a invencibilidade fora de casa no @Brasileirao Na próxima rodada a equipe Jaconera enfrenta o Bahia, na quarta-feira (7), em Salvador Gabriel Tadiotto/ECJuventude #CSCxJUV pic.twitter.com/gJU1XZHGu1 — E.C. Juventude (@ECJuventude) July 4, 2021

O próximo jogo dos gaúchos será contra o Bahia fora de casa na quarta-feira (7). No mesmo dia, o Ceará visita o Fluminense.

