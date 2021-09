Bragantino vence Libertad e fica próximo da final da Sul-Americana

Em noite inspirada do atacante Artur, o Red Bull Bragantino venceu o paraguaio Libertad por 2 a 0, nesta quarta-feira, no primeiro jogo entre as equipes pela semifinal da Copa Sul-Americana.

Na partida disputada em Bragança Paulista (a 80km da capital São Paulo), os donos da casa abriram o placar após bela jogada individual de Artur, que na sequência cruzou na área para Ytalo completar de cabeça (no minuto 30).

Logo no início do segundo tempo, Artur recebeu dentro da área paraguaia e chutou em direção ao gol, mas a bola atingiu o braço do lateral Vangioni, e o árbitro marcou pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança e ampliou (3).

O time paulista ainda teve um gol anulado com o auxílio do VAR nos acréscimos (90 + 3), por impedimento de Gabriel Novaes.

Com este resultado, o Bragantino pode empatar ou perder por até um gol de diferença no duelo de volta, na próxima quarta-feira (29) no Paraguai, que vai à final.

O vencedor desta semifinal enfrenta quem passar do duelo entre o uruguaio Peñarol e o Athletico-PR, que jogam a partida de ida nesta quinta em Montevidéu.

– Ficha técnica do jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana entre Red Bull Bragantino e Libertad (PAR):

Local: estádio Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista-SP)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Gols:

Red Bull Bragantino: Edimar (29), Artur (49, de pênalti)

Cartões amarelos:

Red Bull Bragantino: Ytalo (57)







Libertad: Barboza (37), Espinoza Acosta (72)

Equipes:

Red Bull Bragantino: Cleiton – Aderlan Silva, Fabricio Bruno, Léo Ortiz (cap), Edimar – Bruno Praxedes (Gabriel Novaes Fernandes 60), Jadsom, Eric Dos santos Rodrigues – Artur (Luan Candido 90+1), Ytalo (Lucas Evangelista 80), Tomas Esteban Cuello (Hélio Junio 80). T: Mauricio Barbieri.

Libertad: Martín Silva (cap) – Camilo Mayada, Diego Viera, Alexander Barboza, Leonel Vangioni (Julio Enciso 90+1) – Héctor Villalba (Iván Franco 34), Hugo Martínez, Daniel Bocanegra, Ramón Martínez (Rodrigo Bogarín 75), Matias Espinoza Acosta – Sebastian Ferreira Vidal (Oscar Cardozo 75). T: Daniel Garnero.

raa/gfe/lca

