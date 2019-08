Bragantino vence, deixa Criciúma na zona da degola e segue na ponta da Série B

O Bragantino fez mais uma vítima na Série B do Campeonato Brasileiro. O time paulista derrotou o Criciúma, nesta segunda-feira, por 2 a 0, na abertura da 17ª rodada, e evitou que o Coritiba lhe roubasse a liderança.

Com o resultado, o Bragantino chegou aos 34 pontos, contra 32 da equipe paranaense, que vem logo atrás. O quinto colocado Sport tem 26. O Criciúma segue na zona de rebaixamento. O time catarinense é o 18º colocado, com 17 pontos.

O Bragantino tomou a iniciativa do duelo e foi aos poucos ditando o ritmo. O time paulista foi logo criando boas oportunidades de gol. Na primeira, Claudinho buscou o ângulo da meta defendida por Luiz e mandou rente à trave. Logo na sequência, Wesley jogou a bola para dentro da área, ninguém apareceu para desviar, mas Luiz teve de se esticar para evitar o gol.

O time paulista foi jogando o adversário para o campo de defesa e começou a pressionar. Aos 23 minutos, Matheus Peixoto fez o pivô para Ytalo. O meia mandou uma bomba na entrada da área e carimbou o travessão. A resposta veio com Marlon, que arriscou um chute cruzado. A bola saiu pela linha de fundo.

De tanto insistir, o Bragantino abriu o placar aos 30 minutos. Rafael Carioca colocou a bola na cabeça de Matheus Peixoto, que testou para o fundo das redes. Após o gol, o Criciúma tentou sair em busca do empate, mas pouco ameaçou o atual líder da competição.

O Bragantino voltou ainda melhor para o segundo tempo e seguiu sufocando o adversário. Aos nove minutos, Tubarão invadiu a área e cruzou. Luiz espalmou nos pés de Wesley. Na pequena área, o atacante foi travado por Sandro, que conseguiu evitar o segundo gol da equipe visitante.

O time paulista foi tirando o pé do acelerador, mas não deu espaço para o Criciúma criar. A melhor chance do time da casa veio com Daniel Costa, que mandou na rede pelo lado de fora. O Bragantino chegou, logo depois, com Claudinho. O atacante chutou bem próximo ao ângulo de Luiz.

Antes do apito final, o time paulista chegou ao segundo gol, mesmo sem muito pressionar. Aos 40 minutos, Claudinho deu de calcanhar para Uillian Correia, que deu um belo chute para colocar a bola no ângulo de Luiz, que nada pôde fazer para impedir o triunfo do Bragantino.

Na próxima rodada, o Bragantino enfrentará o Coritiba na quinta-feira, às 21h30, no estádio Nabi Abi Chedid. No sábado, às 11 horas, o Criciúma visitará o Paraná no Durival de Britto, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 0 X 2 BRAGANTINO

CRICIÚMA – Luiz; Carlos Eduardo, Sandro, Thales e Marlon; Eduardo, Wesley (Reis), Foguinho e Daniel Costa (Reinaldo); Julimar (Vinícius) e Léo Gamalho. Técnico: Wilsão (interino).

BRAGANTINO – Júlio César; Aderlan, Ligger, Léo Ortiz e Rafael Carioca; Barreto, Uillian Correia e Ytalo (Bruno Tubarão); Claudinho (Morato), Wesley (Thiago Ribeiro) e Matheus Peixoto. Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOLS – Matheus Peixoto, aos 30 minutos do primeiro tempo. Uillian Correia, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – José da Silva Junior (PR).

CARTÕES AMARELOS – Carlos Eduardo (Criciúma); Aderlan (Bragantino).

RENDA – R$ 179.890.00.

PÚBLICO – 11.842.

LOCAL – Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).