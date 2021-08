Bragantino segura uma vaga no G-4 do Brasileirão Empate contra o Sport serviu para deixar o Massa Bruta entre os quatro melhores do Campeonato Brasileiro

Na última sexta-feira, o Red Bull Bragantino foi até a Ilha do Retiro e empatou sem gols com o Sport, resultado que foi lamentado internamente no Massa Bruta.

O placar, se não foi o ideal para quem sonha com a liderança, ao menos deixou o time no G-4 do Campeonato Brasileiro.

Com 28 pontos, o Massa Bruta abriu quatro em cima do Flamengo, seu principal rival. Ou seja, mesmo que o Fla bata o Inter, o Bragantino permanece na zona de vaga direta para a próxima Libertadores.

Calendário



Na próxima rodada do Brasileirão, o Bragantino mede forças com o Juventude, no Nabi Abi Chedid.

