Bragantino renova empréstimo de Vitinho junto ao Palmeiras até dezembro

A indefinição chegou ao fim. O meia Vitinho, de 22 anos, vai seguir no Red Bull Bragantino até o final de 2020. Seu empréstimo foi prorrogado pelo Palmeiras após o vínculo chegar ao fim na semana passada.

Dessa vez, no entanto, o Bragantino passa a ter metas atreladas à obrigação de compra do meia no final do contrato. O Palmeiras ainda vai renovar seu contrato com Vitinho até 2021.

Vitinho chegou ao Bragantino em agosto do ano passado e disputou apenas oito jogos na campanha do título da Série B do Brasileiro. Nesta temporada, o meia ganhou espaço com o técnico Felipe Conceição e assumiu a titularidade durante o Paulistão. São sete partidas, sendo cinco como titular.

Considerado uma das principais promessas do Palmeiras, Vitinho subiu ao profissional em 2016 e no ano seguinte chegou a ser emprestado ao Barcelona B. De volta ao Brasil, passou pelo São Caetano antes de chegar ao Bragantino.

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o time de Bragança Paulista é o líder do Grupo D, com 17 pontos. Faltam duas rodadas para o fim da primeira fase, que não tem data para ser retomada.