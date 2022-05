Bragantino pode apostar em ‘força aérea’ para bater o Corinthians Dos 36 gols marcados pelo Massa Bruta no ano, mais de 70% foram feitos em jogadas pelo alto





No próximo domingo (8), o Bragantino tem a promessa de um complicado desafio pelo Brasileirão onde enfrentará, pela ponta da tabela, o atual líder da competição, Corinthians. O confronto acontecerá às 18h (de Brasília), no Nabizão.

Porém, para ao menos repetir o resultado positivo na edição de 2021 quando bateu o mesmo oponente por 2 a 1 jogando em casa, o Massa Bruta poderá apostar em uma jogada que tem sido marcante nos gols da equipe, a bola aérea.

Dos 36 tentos assinalados pelos comandados de Mauricio Barbieri na temporada entre Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, 26 deles vieram através da “força aérea”.

Porém, quando se pensa no outro lado da questão, os gols tomados em jogadas aéreas, o Braga também precisará ter atenção redobrada. Isso porque, ao lado do Atlético-GO, o time do interior paulista é um dos que mais sofreu pelo alto na Série A com 15 tentos.

Para o embate em questão, os lesionados Luan Cândido, Natan e Praxedes, o expulso na última rodada Ramon além de Barbieri, em recuperação após testar positivo para Covid-19, serão as baixas do Bragantino.

