Bragantino pode abrir vantagem na liderança do Brasileirão; veja o cenário Massa Bruta precisa vencer o Atlético-GO e torcer por tropeços dos rivais diretos na classificação

O líder do Campeonato Brasileiro é o Bragantino. No meio de semana, o clube do interior paulista recebeu o Palmeiras, venceu e contou com o tropeço do Athletico para ficar na ponta do torneio nacional.

Agora, o cenário apresenta o Massa Bruta com 14 pontos e o Furacão logo atrás com 12 pontos. O Fortaleza e Bahia, que também aparecem no alto da classificação, estão na 3ª e 4ª posição, com 11 pontos.

Abre vantagem?

O Bragantino volta a campo apenas na segunda-feira, mas em caso de tropeço dos rivais diretos (Athletico, Fortaleza e Bahia), o Bragantino pode abrir uma larga vantagem na liderança da competição.

Confira abaixo os rivais dos G-4

Bragantino x Atlético-GO

Athletico x Chapecoense

Grêmio x Fortaleza

Palmeiras x Bahia

