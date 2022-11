Bragantino oficializa a saída de Mauricio Barbieri; Santos pode ser o destino

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 10/11/2022 - 18:10 Compartilhe

Após levar 6 a 0 do Fortaleza na noite da última quarta-feira, o Red Bull Bragantino iniciou um processo de mudança no departamento de futebol e o primeiro alvo foi a comissão técnica.

Mauricio Barbieri não resistiu à pressão e foi desligado do comando do Massa Bruta antes da última rodada do Campeonato Brasileiro.

Pressionado devido a falta de resultados ao longo do segundo semestre, o treinador tinha a sua saída pedida pela torcida e a insatisfação chegou até a diretoria.

O capítulo final ocorreu diante do Fortaleza, quando Mauricio Barbieri viu a sua equipe ser amplamente dominada e goleada fora de casa.

Contratado em 2020, Barbieri tinha o trabalho mais longevo do futebol brasileiro e chegou a colocar o time na Libertadores da América desta temporada.

Porém, a queda de rendimento pesou em sua conta e a saída se tornou uma questão de tempo até esta quinta-feira.

Livre no mercado, Mauricio Barbieri deve intensificar as conversas com o Santos. Conforme publicado no LANCE!, o treinador conversou com o presidente Andrés Rueda e pode ser anunciado nos próximos dias como treinador do Peixe.

Confira o comunicado do Bragantino sobre a saída de Mauricio Barbieri:



Informamos que Mauricio Barbieri não é mais técnico do Red Bull Bragantino. Agradecemos ao treinador pelo trabalho realizado desde 2020 e desejamos sucesso na sequência de sua carreira.

O auxiliar técnico Cláudio Maldonado e o preparador físico Gustavo Araújo também deixam a comissão técnica do clube. Agradecemos igualmente, aos dois, pelo trabalho que desempenharam no Massa Bruta.

O auxiliar técnico Márcio Freitas comandará a equipe na última partida do Brasileirão.

