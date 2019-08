Bragantino cede empate ao Coritiba, mas mantém liderança da Série B

O Bragantino saiu na frente, cedeu o empate ao Coritiba, mas sustentou a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira, o líder e o vice-líder da competição ficaram no 1 a 1, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, na abertura da penúltima rodada do primeiro turno.

O resultado até que foi comemorado pelo Bragantino por ter terminado a partida com dois jogadores a menos em campo. Líder isolado, soma agora 35 pontos, dois a mais que o Coritiba. Invicto há nove jogos, o time paranaense contou com gol de Rodrigão, artilheiro da Série B, com 11 gols, para buscar a igualdade no placar.

A partida começou com os dois times buscando o gol e quem saiu na frente foi o Bragantino aos 11 minutos. Bruno Tubarão recebeu de Claudinho e finalizou rasteiro de fora da área, mandando no cantinho de Alex Muralha. A bola ainda desviou levemente na perna de um defensor.

O Coritiba ainda chegou ao empate com Sabino, mas o árbitro anulou marcando falta do zagueiro em Barreto. Um lance que gerou dúvidas.

Depois dos 35 minutos, o Bragantino encurralou o adversário, que não conseguiu oferecer perigo. E, por pouco, os donos da casa não ampliaram no fim. Matheus Peixoto bateu na saída de Alex Muralha e só não marcou porque Sabino tirou quase em cima da linha.

Logo aos 3 minutos do segundo tempo, Edimar acertou Thiago Lopes com um carrinho por trás no meio-campo e foi expulso direto pelo árbitro. Com um homem a mais, o Coritiba partiu com tudo para cima dos donos da casa, assustando com Giovanni e Rodrigão.

Aos 26, a pressão surtiu efeito. Robson fez boa jogada individual e rolou para Rodrigão marcar seu 11º gol na Série B, se isolando ainda mais na artilharia. Já nos acréscimos, Pio recebeu o segundo amarelo e deixou o Bragantino com dois a menos. Mas não havia mais tempo para o time paranaense conseguir a virada.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela última rodada do primeiro turno. O Bragantino enfrenta o CRB, às 16h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O Coritiba receberá o Vitória, às 19h15, no Couto Pereira, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 1 x 1 CORITIBA

BRAGANTINO – Júlio César; Pio, Ligger, Léo Ortiz e Edmar; Barreto, Uillian Correia e Bruno Tubarão (Rafael Carioca); Claudinho, Wesley (Ryller) e Matheus Peixoto (Thiago Ribeiro). Técnico: Antônio Carlos Zago.

CORITIBA – Alex Muralha; Felipe Mattioni, Rafael Lima (Romércio), Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Juan Alano, Thiago Lopes (Geovanni), Rafinha (Igor Jesus) e Robson; Rodrigão. Técnico: Umberto Louzer.

GOLS – Bruno Tubarão, aos 11 minutos do primeiro tempo. Rodrigão, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

CARTÕES AMARELOS – Léo Ortiz (Bragantino); Sabino e Felipe Mattioni (Coritiba).

CARTÕES VERMELHOS – Edimar e Pio (Bragantino).

RENDA – R$ 48.170,00.

PÚBLICO – 6.714 pagantes.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).