Bragantino apresenta desempenho ruim dentro de casa Nos cinco jogos dentro do Nabizão, o Massa Bruta vencer apenas uma vez e empatou quatro

Na última quarta-feira, o Red Bull Bragantino deu bobeira e ficou no empate por 1 a 1 com o Cuiabá, resultado que tirou o time da liderança do Brasileirão.

O empate dentro do Nabizão frustou elenco e torcida, mas apenas deixou explícita a dificuldade que a equipe de Mauricio Barbieri como mandante no torneio nacional.

Em cinco jogos até o momento, a única vitória ocorreu diante do Palmeiras, quando bateu o Alviverde por 3 a 1.

Nos outros quatro duelos, o Bragantino ficou no empate contra Bahia, Fluminense, Ceará e Cuiabá.

Confira os resultados:



Bragantino 3 x 3 Bahia

Bragantino 2 x 2 Fluminense

Bragantino 3 x 1 Palmeiras

Bragantino 0 x 0 Ceará

Bragantino 1 x 1 Cuiabá

E MAIS:

E MAIS:

Veja também