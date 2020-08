Bragantino anuncia acerto com a Globo sobre direitos de transmissão no Brasileiro

A diretoria do Red Bull Bragantino, time que está de volta à elite nacional depois de 21 anos, anunciou nesta quinta-feira um acerto com o Grupo Globo para a transmissão de seus jogos no Campeonato Brasileiro, que terá início neste final de semana. O clube de Bragança Paulista (SP) era o único dos 20 integrantes da Série A que não tinha qualquer acerto sobre os direitos de transmissão.

“O Red Bull Bragantino e a Globo chegaram a um acordo sobre os direitos de transmissão de todas as suas partidas no Campeonato Brasileiro. O contrato válido até 2024 contempla as plataformas de TV aberta, por assinatura e Premiere”, anunciou o clube do interior paulista em uma nota oficial divulgada nesta quinta-feira.

Assim, a estreia da equipe no Brasileirão contra o Santos, neste domingo, às 16 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, será exibida ao vivo com exclusividade pelo Premiere, canal para assinantes do pay-per-view do Grupo Globo, que tem ainda a TV Globo (aberta) e SporTV (fechada).

O Bragantino se junta a Atlético Goianiense, Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Goiás, Grêmio, São Paulo, Sport e Vasco com contrato em todas as plataformas do Grupo Globo. Outras sete equipes assinaram para TV aberta e pay-per-view e fecharam com a Turner para TV fechada: Bahia, Ceará, Coritiba, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e Santos. O Athletico-PR tem acordo com a Globo para TV aberta e com a Turner para TV fechada.

