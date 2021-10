Bragantino abre 2 a 0, mas leva empate aos 52min e deixa G-4 do Brasileirão

O Red Bull Bragantino abriu 2 a 0 com gols de Helinho e Alerrandro, mas não conseguiu segurar o resultado e levou o empate do Ceará com direito a gols de Fabrício Bruno (contra), aos 46 minutos, e de Gabriel Lacerda, aos 52 do segundo tempo. O empate no Castelão, em Fortaleza, na noite deste domingo, pela 27.ª rodada, tirou os paulistas do G-4 do Campeonato Brasileiro.

Agora, o Red Bull Bragantino – invicto há cinco jogos – se encontra na quinta colocação com 42 pontos, um a menos do que o Palmeiras, quarto colocado. Já o Ceará, sem vencer há quatro rodadas, amarga a 13.ª posição, com 31 pontos, a apenas três da zona de rebaixamento.

O time paulista não tomou conhecimento do Ceará e abriu o placar logo aos 10 minutos. Após falha da defesa mandante, Helinho tabelou com Hurtado e encheu o pé para vencer Richard. Cinco minutos depois, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães anotou pênalti para o Ceará em contato de Luan em Erick. Após consultar o VAR, porém, o carioca voltou atrás e anulou a marcação.

O Ceará não desistiu e tentou o empate aos 20 minutos. Erick recebeu de Vina e bateu no cantinho, mas Cleiton foi buscar. Aos 22 minutos foi a vez de Richard trabalhar em chutes de Pedrinho e Hurtado. Os dois voltaram a se enfrentar e Richard levou a melhor novamente.

No segundo tempo, os clubes mantiveram o ritmo. Antes da primeira volta no ponteiro, Cléber arriscou, mas Cleiton salvou os paulistas. Aos 6 minutos, Lima recebeu na área e chutou em cima do goleiro visitante. O Ceará não desistiu e acertou o travessão do Red Bull Bragantino em chute de Erick que desviou em Natan.

Apesar da pressão do Ceará, o Red Bull Bragantino ampliou o marcador aos 24 minutos. Alerrandro, que tinha acabado de entrar, avançou em velocidade, passou pela marcação e bateu por cima do avançado Richard, que ainda tocou na bola, mas não evitou o gol.

Nos acréscimos, o Ceará diminuiu. Aos 46 minutos, Gabriel Santos bateu cruzado, a bola desviou noz agueiro Fabrício Bruno e entrou. Os donos da casa se animaram e chegaram ao empate aos 52 minutos com Gabriel Lacerda. Ele pegou bola rebatida e soltou o pé, sem chances para Cleiton.

Na 28.ª rodada, o Ceará visitará o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no sábado (23), às 17 horas. No domingo (24), às 18h15, o Red Bull Bragantino fará duelo paulista contra o São Paulo no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Antes, terá o Internacional pela frente, no Beira-Rio, em Porto Alegre, na quinta-feira, 20 horas, em jogo atrasado pela 19.ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 2 x 2 RED BULL BRAGANTINO

CEARÁ – Richard; Igor (Rick), Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco (Kelvyn); Marlon (Gabriel Santos), Fernando Sobral, Mendoza (Lima) e Vina; Cléber (Jael) e Erick. Técnico: Tiago Nunes.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Luan Cândido; Jadsom Silva, Emiliano Martínez (Luciano), Helinho (Cristiano) e Cuello (Weverton); Pedrinho (Gabriel Novaes) e Hurtado (Alerrandro). Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS – Helinho, aos 10 minutos do primeiro tempo. Alerrandro, aos 24 minutos, Fabrício Bruno (contra), aos 46 minutos, Gabriel Lacerda, aos 52 minutos, do segundo tempo.







ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS Bruno Pacheco (Ceará); Luan Cândido, Emiliano Martínez, Hurtado, Pedrinho, Cristiano, Gabriel Novaes, Jadsom Silva (Red Bull Bragantino).

RENDA e PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

