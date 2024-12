Braga Netto é o primeiro general quatro estrelas a ser preso na história do Brasil

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/12/2024 - 11:17 Para compartilhar:

Walter Braga Netto foi preso na manhã deste sábado, 14, no Rio de Janeiro, como alvo do inquérito do golpe de Estado. O que nem todo mundo sabe é que ele é o primeiro general quatro estrelas do Exército preso na história do Brasil.

Nem no período da Ditadura Militar (1964-1985) outro general quatro estrelas havia sido preso. Na época, os que eram detidos iam apenas para a reserva.

Netto, ex-chefe da Casa Civil e ex-ministro da Defesa de Jair Bolsonaro, será entregue ao Comando Militar do Leste, conforme informou comunicado oficial enviado à imprensa. Sendo assim, ele ficará sob custódia do Exército.

Segundo o colunista Lauro Jardim, Braga Netto vai ficar detido no mesmo pelotão que comandou em 2016, nas Olimpíadas do Rio.

O general foi candidato a vice-presidente de Bolsonaro em 2022 e foi indiciado pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado junto do ex-presidente e outras 38 pessoas.