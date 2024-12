Braga Netto aparece em dois dos seis núcleos listados pela PF na investigação da trama golpista; entenda

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/12/2024 - 8:51 Para compartilhar:

A Policia Federal prendeu na manhã deste sábado, 14, Walter Braga Netto, no Rio de Janeiro. O ex-vice de Jair Bolsonaro na chapa de 2022 foi preso no âmbito da investigação sobre uma suposta trama golpista para evitar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022.

De acordo com a PF, os investigados atuavam em seis núcleos com objetivo de disseminar notícias falsas, atacar as instituições e promover um golpe de Estado. Braga Netto é apontado em dois deles.

+ Investigados por trama golpista atuaram em seis ‘núcleos’; entenda

A divisão dos seis núcleos era a seguinte:

Núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral

O grupo formado por Mauro Cid, Anderson Torres, Angelo Martins Denicoli, Fernando Cerimedo, Eder Lindsay, Hélio Ferrerira Lima, Guilherme Marques Almeida, Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros e Tércio Arnaud Tomaz é acusado de produzir, divulgar e ampliar notícias falsas sobre a lisura das eleições presidenciais de 2022 “com a finalidade de estimular seguidores a permanecerem na frente de quarteis e instalações, das Forças Armadas, no intuito de criar o ambiente propício para o Golpe de Estado”.

Núcleo responsável por incitar militares à aderirem ao golpe de Estado.

Formado por Walter Braga Netto, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, Ailton Gonçalves Moraes Barros, Bernardo Romão Correa Neto e Mauro Cid, o grupo atuava, conforme a PF, escolhendo “alvos para amplificação de ataques pessoais contra militares em posição de comando queresistiam às investigadas golpistas”.

“Os ataques eram realizados a partir da difusão em múltiplos canais e através de influenciadores em posição de autoridade perante a ‘audiência’ militar”, diz a PF no documento.

Núcleo jurídico

Ainda segundo a PF, Mauro Cid junto a Filipe Garcia Martins Pereira, Anderson Torres, Amauri Feres Saad e José Eduardo de Oliveira e Silva, atuava fazendo o “assessoramento e elaboração de minutas de decretos com fundamentação jurídica e doutrinária que atendessem aos interesses golpistas do grupo investigado”.

Núcleo operacional de apoio às ações golpistas

Com Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros, Bernardo Romão Correa Neto, Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliverira, Alex de Araújo Rodrigues e Cleverson Ney Magalhães, o grupo era coordenado por Mauro Cid e “atuava em reuniões de planejamento e execução de medidas no sentido de manter as manifestações em frente aos quartéis militares, incluindo a mobilização, logística e financiamento de militares das forças especiais em Brasília”.

Núcleo de inteligência paralela

De acordo com a PF, o núcleo formado por Agusto Helelo, Marcelo Costa Camara e Mauro Cid coletava dados e informações que

pudessem auxiliar a tomada de decisões do então presidente Jair Bolsoanaro (PL) na consumação do golpe de Estado. O grupo também monitorava o itinerário, deslocamento e localização de Moraes e de outras autoridades da República “com objetivo de captura e detenção quando da assinatura do decreto de golpe de Estado”.

Núcleo de oficiais de alta patente com influência e apoio a outros núcleos.

Por fim, a Polícia Federal destaca a atuação de Walter Braga Netto, Almir Garnier Santos, Mario Fernandes, Estevam Theophilo Gaspar de Oliveira, Laércio Vergílio e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que seriam responsáveis por utilizar a alta patente militar que detinham para influenciar e incitar “apoio aos demais núcleos de atuação por meio do endosso de ações e medidas a serem adotadas para consumação do golpe de Estado”.

Indiciamento

No total, 37 pessoas foram indiciadas. Agora, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, irá avaliar se apresenta ou não uma denuncia contra os investigados.