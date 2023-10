Braga diz que deve ter nova reunião com Fazenda até dia 23 e encontro com Lira semana que vem

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2023 - 14:30 Para compartilhar:

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da reforma tributária no Senado, disse nesta quinta-feira, 19, que deve se reunir até a segunda-feira, 23, com o Ministério da Fazenda para avançar nas negociações em torno do texto da PEC. Braga afirmou que também deve se reunir na próxima semana com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para discutir os pontos em debate no Senado.

O relator afirmou que pretende conversar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para fechar uma data de apresentação de seu parecer, já que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) marcou sabatinas de indicados ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para a semana que vem.

“Marcaram uma sabatina para o dia 24 de outubro, então vou conversar com Rodrigo Pacheco para ver como a gente define. Pode ser no dia 1º de novembro, mas tenho que conversar com Rodrigo Pacheco”, afirmou o relator.

Depois da entrevista de Braga à imprensa, a assessoria do senador disse que a entrega de seu parecer continua prevista para o dia 24, mas que cabe ao presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, definir a pauta do colegiado.

