Bradesco vê ainda pressão de PDD no 2º tri

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 9:21 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Bradesco espera um resultado de segundo trimestre ainda pressionado pela linha de provisões para perdas com crédito, mas espera um desempenho melhor no segundo semestre, cumprindo as estimativas do banco até o final do ano, afirmou o presidente-executivo, Octavio de Lazari Junior, em conferência com jornalistas.

Segundo o executivo, o banco espera uma retomada “gradual” da rentabilidade ao longo dos próximos trimestres.

Lazari afirmou ainda que o Bradesco segue cauteloso sobre o crescimento do crédito no atual contexto macroecônomico, mas que o banco já está vendo melhora na qualidade da carteira.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias