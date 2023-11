Bradesco troca presidente e Marcelo Noronha assume no lugar de Lazari

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/11/2023 - 7:22 Para compartilhar:

Após um ano de resultados ruins, o Bradesco, segundo maior banco privado do País, anunciou mudança de comando nesta quinta, 23. Marcelo de Araújo Noronha será o novo presidente da instituição, em substituição a Octavio de Lazari Junior – que ocupava o cargo desde 2018 e que, segundo nota, será indicado para integrar o conselho de administração.

Aos 58 anos, Noronha está há 38 anos no setor bancário, sendo 20 deles só no Bradesco. Antes do conglomerado, passou por instituições como o BBVA no Brasil (BBV), comprado pelo Bradesco nos anos 2000. Desde janeiro, ele ocupava a vice-presidência de varejo do banco, com o desafio de reverter dados negativos como a alta da inadimplência, que pressionou para baixo os resultados do Bradesco.

“O mercado é muito competitivo e exige múltiplas capacidades de todos nós. Com os pés no chão, tenho consciência da minha missão. E não será diferente dessa vez”, disse ele, em nota distribuída pelo banco. “Tenho visão plena das decisões relevantes que me aguardam, e o tamanho da carga das expectativas dos clientes, colaboradores e acionistas do Bradesco.”

A troca abrupta de comando fugiu dos padrões do Bradesco. Mas os resultados do balanço no terceiro trimestre haviam reforçado no mercado a expectativa de alguma mudança nos principais cargos do conglomerado.

O banco apresentou no período lucro líquido recorrente de R$ 4,621 bilhões, uma queda de 11,5% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. A carteira de crédito encolheu e a inadimplência, considerando atrasos acima de 90 dias, aumentou, ainda impactada pelo “efeito Americanas” (o Bradesco figura entre os maiores credores da varejista, que está em recuperação judicial).

A piora do desempenho de varejo do Bradesco nos últimos anos pesou nos resultados, sobretudo pela importância do segmento para o banco, mais focado no segmento de clientes de baixa renda. Como resultado, isso o distanciou de seu principal rival, o Itaú Unibanco, maior banco da América Latina.

Noronha, que antes da área de varejo comandou o segmento de atacado do banco, sempre foi visto no mercado como um forte candidato para assumir a presidência do Bradesco. Na troca de liderança anterior, seu nome era o principal concorrente de Octavio de Lazari. Uma questão importante, até ontem ainda em aberto, é sobre quem vai assumir agora a vice-presidência de varejo do Bradesco.

Ontem, as ações do Bradesco fecharam em alta de 1,87% (ON) e 2,67% (PN).

Em nota, o presidente do conselho de administração do banco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, afirmou que a nomeação de Noronha vai marcar uma nova era no conglomerado, em meio a um cenário “absolutamente desafiador” sob as óticas de eficiência operacional, competitividade e regulação. “A mudança tem o propósito de iniciar um ciclo de projetos e objetivos estratégicos robustos para os próximos anos”, disse.

Sem entrar em detalhes sobre as razões que levaram à troca de comando no banco, Trabuco acrescentou que cada geração de executivos tem o seu “momento de maturação, ritos de passagem e patrimônios acumulados como legado”. “O momento representa um cenário propício para dar visão renovada aos movimentos necessários em direção aos objetivos colocados pelo conselho de administração do Bradesco.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

