Bradesco tem lucro recorrente de R$4,28 bi, queda de 37,3% na base anual

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 19:27 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Bradesco teve lucro líquido recorrente de 4,28 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2023, queda de 37,3% ante o mesmo período do ano passado, informou o banco nesta quinta-feira.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de 3,6 bilhões de reais para o Bradesco no primeiro trimestre, segundo dados da Refinitiv.

O Bradesco destaca em seu resultado que o início do ano foi de “melhora gradual” da margem com mercado devido à reprecificação do portfólio, menores despesas com provisões para devedores duvidosos, assim como menores despesas operacionais, em especial os custos administrativos.

O resultado de primeiro trimestre do Bradesco veio depois que o banco divulgou em fevereiro provisão de 4,9 bilhões de reais por exposição à Americanas e um tombo de 76% no lucro do quarto trimestre de 2022.

O balanço do Bradesco também veio depois do Santander Brasil publicar na semana passada queda no lucro dos três primeiros meses do ano sobre um ano antes, em um resultado afetado por provisões maiores para inadimplência.

O Bradesco afirmou que sua carteira de crédito expandida atingiu 879,3 bilhões de reais no primeiro trimestre, avanço de 5,4% ano a ano. Em fevereiro, o banco divulgou que espera um crescimento de 6,5% a 9,5% nos empréstimos este ano.

O nível de inadimplência de operações vencidas há mais de 90 dias do Bradesco, que havia subido no quarto trimestre para 4,3%, foi a 5,1% no final de março.

A rentabilidade sobre o patrimônio líquido, que mede como um banco remunera o capital de seus acionistas, ficou em 10,6% no início deste ano, recuperação após desabar a 3,9% no quarto trimestre, mas ainda abaixo dos 18% alcançados um ano antes.

(Por André Romani)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias