Bradesco Seguros venderá seguro residencial para clientes do C6 Bank

A Bradesco Seguros venderá seguro residencial através do C6 Bank. O produto, desenvolvido exclusivamente para a base do C6, terá coberturas para danos às residências, além de assistências. Os preços variam de R$ 22,90 a R$ 104,90.

As coberturas básicas incluem incêndio, queda de raio e explosão e impacto de veículos terrestres e fumaça. Há ainda opções de cobertura contra estragos causados por vendavais, furacões, ciclones, tornados, granizos, neve e geada, entre outros.

O pacote de assistências inclui serviços de encanador, eletricista, chaveiro, vidraceiro, desentupimento com maquinário e até guarda de animais. A contratação do seguro é feita através do aplicativo do C6.

“Aqui na Bradesco Seguros buscamos sempre ampliar o acesso ao seguro e disseminar a cultura de proteção para a população. E a parceria com o C6 Bank traz mais uma opção financeiramente acessível e de fácil contratação para os clientes”, diz em nota a superintendente executiva de Ramos Elementares da Bradesco Seguros, Raquel Cerqueira.

“Esse produto é fruto de um trabalho cuidadoso que uniu nossa experiência em venda digital com a construção de uma oferta que inclui ampla gama de coberturas para a residência do cliente, além de assistências que podem ser muito úteis para o dia a dia”, afirma o head de seguros do C6, Marcelo Sayeg.

O banco digital tem utilizado os seguros para complementar a oferta de produtos e serviços, com foco em clientes de alta renda. Na Bradesco Seguros, a busca é por avançar em novos canais de venda, que complementam a rede do Bradesco e também as vendas feitas pelos corretores.