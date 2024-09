Bradesco: Rogério Câmara vai para o conselho de administração do banco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/09/2024 - 19:26 Para compartilhar:

O Bradesco informou nesta quinta-feira, 19, que o vice-presidente de Tecnologia, Rogério Câmara, passará para o conselho de administração do banco. Ele sucederá a Milton Matsumoto, que se aposentou do banco após 67 anos de trabalho.

Câmara está no Bradesco desde 1983, e passou por áreas como auditoria interna e tecnologia. Era vice-presidente desde 2021, e também atuou como conselheiro de várias subsidiárias do banco. Esteve ainda na Nuclea (ex-CIP), empresa em que o Bradesco é sócio de vários outros bancos.

O executivo estava à frente de uma das áreas mais importantes na atual reestruturação do Bradesco. No mês passado, afirmou ao Broadcastsistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que o banco quer dobrar o contingente de funcionários de tecnologia, hoje em cerca de 4.000, nos próximos dois anos.

Segundo apurou a reportagem, ainda não há substituto definido para Câmara. A área de tecnologia do Bradesco tem três diretores: Edilson Reis, Cíntia Scovine Barcelos e o recém-contratado Francesco Di Marcello, vindo da McKinsey para ajudar a coordenar a internalização de processos que hoje são feitos por terceiros.

A posse de Câmara ainda depende de aprovação pelo Banco Central. Em comunicado, o Bradesco desejou-lhe boas vindas, e agradeceu a Matsumoto por sua atuação no banco.