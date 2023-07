Bradesco: reforma tributária é boa notícia, com ganho de eficiência, diz Luiz Carlos Trabuco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/07/2023 - 10:52 Compartilhe

A aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados “é uma boa notícia para todos os brasileiros” por simplificar e desburocratizar para quem contribui, ao mesmo tempo em que mantém a carga tributária, segundo o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi.

“O sistema perde complexidade e ganha em eficiência e transparência”, afirma Cappi, pontuando que antes as empresas “gastavam um tempo precioso apenas para seguir corretamente os regulamentos para pagar os tributos existentes hoje”. Isso, segundo ele, além de oneroso, gerava insegurança jurídica.

O presidente do conselho do Bradesco afirma que o próximo passo é consolidar uma melhora sistemática do ambiente de negócios no Brasil: “Paradoxalmente, esse é um tema muito discutido, mas ao mesmo tempo bastante negligenciado na prática. O Brasil precisa que o tema, alinhado a um programa objetivo de aumento da competitividade e produtividade, seja o centro das atenções do Executivo e do Legislativo. Senso de urgência seria a palavra de ordem”, diz.

Para Cappi, a reforma tributária representa ainda a perspectiva de que o Brasil pode superar o grande desafio de crescimento de longo prazo, sustentável e robusto.

