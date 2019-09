Bradesco reduzirá taxas de suas principais linhas de crédito a partir de segunda

O Bradesco informou que reduzirá as taxas de juros de suas principais linhas de crédito a partir de segunda-feira, 23 de setembro, acompanhando a decisão do Copom de baixar a taxa Selic de 6,00% para 5,50% ao ano. O banco não informou, entretanto, quais serão as linhas que terão as taxas reduzidas.

Em agosto, o banco fez movimento semelhante, anunciando após o reunião do Banco Central corte na pessoa física, nas linhas de cheque especial, crédito pessoal e veículos (CDC). Na pessoa jurídica, o corte anunciado foi nas linhas de capital de giro, cheque empresarial e veículos (CDC).