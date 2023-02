Bradesco provisiona R$4,9 bi para cobrir 100% de exposição à Americanas e lucro desaba

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/02/2023 - 19:22 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – O Bradesco anunciou nesta quinta-feira que fez uma provisão extraordinária de 4,9 bilhões de reais para cobrir sua exposição total à Americanas, que pediu recuperação judicial no mês passado.

A medida teve forte impacto no resultado do banco no quarto trimestre, com o lucro recorrente de 1,595 bilhão de reais ficando bastante aquém da projeção média de analistas consultados pela Refinitiv, de 4,4 bilhões de reais. Na comparação frente ao mesmo período de 2021, o lucro caiu 75,9%.

A provisão total do Bradesco para inadimplência foi de 14,9 bilhões de reais, mais do que o dobro do reservado um ano antes.





(Por Aluísio Alves)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias