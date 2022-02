Bradesco projeta crescimento entre 10% e 14% para carteira de crédito em 2022

O Bradesco divulgou no início da noite desta terça, 8, suas projeções para 2022, pouco antes de revelar o balanço do quarto trimestre. A expectativa é que a carteira de crédito expandida cresça entre 10% a 14% neste ano. Para as receitas com prestação de serviços, a previsão é de avanço de 2% a 6%.

O banco divulgou ainda a previsão de crescimento de 3% a 7% das despesas operacionais e que sua margem com clientes aumente de 8% a 12%.

Na área de seguros, que costuma responder por mais de 30% do resultado do Bradesco, a previsão é de avanço de 18% a 23% em 2022, incluindo neste números as operações de previdência e capitalização.

As provisões para devedores duvidosos (PDD) devem somar entre R$ 15 bilhões a R$ 19 bilhões em 2022, informou o banco.

Em 2021, até setembro, a carteira de crédito cresceu 16%, a margem com clientes aumentou 9,8% e a PDD caiu 39%, todos na comparação em 12 meses.

