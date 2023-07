Bradesco: PMS de maio reforça expectativa de crescimento de 0,3% para PIB do 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 12:20 Compartilhe

O crescimento de 0,9% na margem do volume de serviços prestados em maio reforça a expectativa de crescimento de 0,3% para o Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre do ano, avalia o Bradesco em relatório. “O resultado confirmou nossa leitura de resiliência do setor de serviços no curto prazo”, acrescenta o banco.

O resultado dos serviços em maio ficou acima da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, que indicava alta de 0,4% no mês. O intervalo das projeções ia de queda de 0,5% a avanço de 1,9%.

“Para os próximos meses, em particular a partir do terceiro trimestre, esperamos uma desaceleração mais pronunciada do setor, em linha com o elevado grau de aperto monetário”, pontua o banco.

