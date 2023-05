Bradesco oferecerá a partir do dia 16 crédito rural em dólar com recursos do BNDES

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/05/2023 - 15:42 Compartilhe

O Bradesco vai oferecer a linha de financiamento rural em dólar com recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a partir da próxima terça-feira, 16. A expectativa do banco é conceder um volume de cerca de R$ 1 bilhão em recursos.

As taxas partirão de 7,59% ao ano mais a variação cambial, e os prazos vão de 24 a 120 meses, com carência de até 24 meses.

A principal finalidade da linha, lançada pelo banco público de fomento em abril, é financiar máquinas agrícolas para produtores rurais e cooperativas que possuem receitas em dólar, ou atreladas à moeda americana.

“Somos o maior agente financeiro de repasses do BNDES e esta linha, com um custo mais atrativo, tem o potencial de tirar da gaveta muitos projetos de expansão”, afirma o vice-presidente do Bradesco José Rocha Neto.

Ele afirma que os altos custos financeiros fizeram com que produtores engavetassem projetos. “Com esta linha, essa questão caminha para a normalização.”

O banco é líder no segmento agro entre os de capital privado – no ranking geral, o maior banco do setor é o Banco do Brasil.

O Bradesco acredita que o volume total de crédito ao setor deve encerrar o ano acompanhando o crescimento do segmento.

Na Agrishow de Ribeirão Preto (SP), o banco bateu recorde no volume de negócios para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, com a marca de R$ 3 bilhões. Foi um crescimento de 100% em relação aos negócios realizados na edição de 2022.

