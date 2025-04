Bradesco já tem uma base de milhões de clientes pré-aprovados para o novo consignado privado

O Bradesco anunciou que já tem uma base de milhões de clientes pré-aprovados para a linha de crédito consignado para trabalhadores do setor privado. A solicitação do crédito deve ser realizada, nesse primeiro momento, por meio da Carteira de Trabalho Digital.

“Disponibilizamos todas as ferramentas necessárias para nossos clientes realizarem a melhor gestão de sua vida financeira”, comenta Marcos Cavagnoli, diretor de Produtos Pessoa Física do Bradesco.

Segundo o banco, a oferta do novo consignado ficará disponível em breve nos canais próprios do Bradesco, conforme agenda anunciada pelo governo.

As parcelas do empréstimo serão descontadas na folha do trabalhador mensalmente, por meio do eSocial. Após a contratação, o trabalhador acompanha mês a mês as atualizações do pagamento.