Bradesco: incidente de segurança em Nova York pode ter exposto dados de clientes

O Banco Bradesco comunicou nesta terça-feira, 18, que sua unidade Bradesco Securities, Inc., em Nova York, nos Estados Unidos, foi vítima de um incidente de segurança, o que pode ter resultado na visualização não autorizada de dados de funcionários, administrativos e de clientes.

Segundo o banco, a eventual exposição desses dados não coloca em risco a integridade de acesso a sistemas transacionais dos titulares junto à Bradesco Securities Inc.

A instituição destaca ainda que o caso não resultou em indisponibilidade de sistemas ou interrupção das operações, que continuam funcionando regularmente, e não afetou clientes, operações ou dados corporativos de outras unidades de negócios do Bradesco.

O comunicado também informa que a Bradesco Securities Inc. prontamente “acionou seus protocolos de controle e segurança para apurar as causas do incidente, a sua extensão e mitigar os seus efeitos”, além de adotar todas as medidas necessárias para a solução do incidente, bem como de comunicação aos afetados e às autoridades competentes.

