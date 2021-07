Bradesco firma compromisso de descarbonizar carteiras até 2050

O Bradesco anunciou nesta terça-feira, 6,que firmou o compromisso de

descarbonizar suas carteiras de crédito e investimentos até 2050, ou antes, de acordo com as metas do Acordo de Paris sobre o Clima.

O Bradesco também declarou que se tornou o primeiro banco brasileiro a aderir ao Net-Zero Banking Alliance (NZBA) da UNEP FI (braço financeiro do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) e a se comprometer com suas metodologias e requisitos de gestão e transparência relacionados ao tema.

“A iniciativa reforça a gestão climática e a ambição do Bradesco de financiar a transição para uma economia mais limpa, eficiente e resiliente. O compromisso faz parte da Estratégia de Sustentabilidade da Organização, de seu posicionamento frente à crise climática e também contribui com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) priorizados pelo Bradesco, em especial o ODS 13 (combate às mudanças climáticas)”, afirma a empresa em comunicado.

