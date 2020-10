Bradesco fecha 372 agências no terceiro trimestre e faz 853 demissões

Reduzindo seus custos e reagindo à digitalização, o Bradesco fechou 372 agências no terceiro trimestre do ano. Ao final de setembro, eram 4.167 agências físicas. O número de demissões chegou em 853 e o total de funcionários era de 95.934 ao final de setembro.

As despesas operacionais do Bradesco, entretanto, aumentaram 2,3% no terceiro trimestre em relação aos três meses anteriores, atingindo R$ 11,724 bilhões. O banco aponta que o número foi impactado pelo aumento de 1,4% nas despesas com pessoal, para R$ 4,9 bilhões, por conta do acordo coletivo.

As despesas administrativas, o aumento de 1,3% do trimestre, para R$ 5,035 bilhões, está concentrado em custos variáveis e relacionados ao volume dos negócios, impactados em parte pela maior quantidade de dias úteis (4 dias úteis a mais que o trimestre anterior).

Já a linha de outras despesas operacionais, que subiram para R$ 1,789 bilhão no terceiro trimestre, de R$ 1,656 bilhão no segundo trimestre, reflete as maiores despesas com constituição de provisões operacionais (cíveis e fiscais), sinistros e despesas com comercialização de cartões.

Veja também