Bradesco extingue obrigação de carreira de 10 anos para executivos irem à Diretoria Executiva

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/03/2024 - 19:41 Para compartilhar:

A assembleia geral do Bradesco aprovou, na segunda-feira, 11, duas decisões importantes, a incorporação da Bradesco Asset e a extinção da obrigação de carreira mínima de 10 anos na casa para executivos serem eleitos para a Diretoria Executiva, o principal escalão administrativo do banco.

No caso da incorporação da Bradesco Asset, a decisão tem o objetivo de otimizar a estrutura organizacional do Bradesco, resultando em mais “eficiência e simplificação dos processos administrativos”, segundo comunicado. “É uma medida de cunho societário, sem afetar em nada a vida dos clientes, seu portfólio de investimentos e seu relacionamento com a Bradesco Asset e o Bradesco”, ressalta o texto.

“A excelência do trabalho continua sendo a característica principal da Bradesco Asset”, explica na nota o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, que orientou os trabalhos da assembleia.

Já a segunda decisão, sobre a diretoria executiva, segundo Trabuco, reflete a visão de que “não há dogmas no processo de transformação organizacional”, em um banco historicamente conhecido por ter profissionais que começaram de baixo até alcançar postos de chefia. “Se preciso, vamos buscar executivos com novas visões e perspectivas de trabalho para contribuir. É um caminho na jornada de transformação da Organização”, comenta na nota.

As declarações de Trabuco vão de encontro ao que vem fazendo o novo presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, no cargo desde o final de 2023, que vem buscando executivos de fora para postos importantes. “Valorizamos a prata da casa, mas não há dogmas em trazer talento de fora”, disse ao Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) em recente entrevista.

Na assembleia de segunda-feira, os 11 membros do Conselho de Administração foram eleitos para um período de 2 anos de mandato.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias