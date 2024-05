Bradesco diz que aplicativo e Pix tiveram intermitência momentânea que foi regularizada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/05/2024 - 12:34 Para compartilhar:

O Bradesco informou que os funcionamentos do aplicativo e do Pix foram normalizados, após falhas registradas na manhã desta sexta-feira, 31.

“O App Bradesco e o serviço de Pix apresentaram intermitência momentânea nesta manhã, que foi regularizada. Todos os serviços funcionam normalmente”, disse o banco, em nota enviada ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Por volta das 11 horas (de Brasília), houve um pico de reclamações no serviço Downdetector, que reúne relatos de falhas sobre serviços online, a respeito do funcionamento do aplicativo do banco.