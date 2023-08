Bradesco contrata internet da Starlink, de Musk, em agências no AM

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2023 - 7:03 Compartilhe

O Bradesco fechou contrato com a Starlink, do bilionário Elon Musk, para instalar internet rápida por satélite em agências bancárias no interior do Estado do Amazonas. A operação vai envolver também a Sencinet, empresa que atua como integradora de soluções digitais.

A internet satelital começou a ser ativada em junho nas agências de Tefé, Carauari, Benjamin Constant e Tabatinga e, ainda neste mês, deve chegar a São Gabriel da Cachoeira, na fronteira com a Colômbia. Futuramente, outras unidades serão cobertas com o mesmo tipo de tecnologia.

O Bradesco tem 2.679 agências bancárias em operação no País, mas em cerca de 50 localidades ainda há carência de internet rápida, sendo a maioria delas nas regiões Norte e Nordeste.

A expectativa com a contratação da Starlink é de que as transações online passem a ocorrer de forma mais rápida, afirmou a diretora executiva de TI do Bradesco, Walkiria Schirrmeister Marchetti, em entrevista ao Estadão/Broadcast.

“Nós procuramos investir massivamente na melhor tecnologia disponível para dar suporte às operações. A fibra óptica é o estado da arte em termos de desempenho de conectividade. Mas não temos fibra em todo o País”, diz Walkiria, justificando a contratação da internet por satélite.

Com o novo contrato, a velocidade da internet nessas agências bancárias vai saltar de 2 mbps (megabits por segundo) para 200 mbps, em média, um avanço de 100 vezes. Por sua vez, a latência (tempo de resposta entre os dispositivos) vai baixar de 600 milissegundos para 50 milissegundos. “Esse aumento de velocidade é absolutamente fundamental. Isso nos permite evoluir na oferta de serviços financeiros mais aprimorados, que exigem mais banda de internet. Conseguiremos dar o mesmo atendimento no interior do Amazonas que damos na região da Avenida Paulista”, compara a executiva.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias