Bradesco: concorrência diminuirá rentabilidade de bancos, mas não vai destruí-los

O presidente do Bradesco, Octávio de Lazari, afirmou que o aumento da concorrência no Brasil com a entrada de fintechs vai diminuir a rentabilidade dos bancos, mas não terá força para destruí-los. “Talvez diminua a rentabilidade dos bancos? Vai diminuir. Mas isso não vai destruir bancos incumbentes, que têm posição importante no mercado”, avaliou ele, durante o Fórum de Investimentos Brasil 2019.

De acordo com Lazari, os grandes bancos estão se preparando para o aumento da concorrência no Brasil e no mundo. A nova abertura do mercado estimulada pelo Banco Central, de acordo com ele, é sadia e tende a fazer com que as instituições consolidadas melhorem suas operações e serviços.

“As fintechs estão ensinando bancos como nós o que precisamos fazer para nos reinventar. Tem toda uma discussão de disrupção, de tecnologia, fintechs. Tudo isso é ótimo, não é moda, é fato”, admitiu o presidente do Bradesco.

Lazari defendeu ainda que concentração não significa falta de competição. Segundo ele, os bancos tiveram papel fundamental na privatização do setor bancário, comprando bancos estatais com “sérios problemas”. Somente o Bradesco fez 27 aquisições.

“Toda essa concentração bancária não significa falta de competição… Hoje temos cinco bancos grandes ‘too big to fail’… isso sugere uma grande concentração, até porque 85% estão na mão deles, mas foram acontecendo fatos que levaram a essa situação”, avaliou Lazari. “O mercado nunca esteve fechado. É que abrir ou ter um banco no Brasil não é fácil”, retrucou o executivo, em debate ao lado do sócio fundador do Nubank, David Vélez.